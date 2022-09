Livorno: fermato e denunciato migrante per detenzione stupefacenti a fine spaccio (Di martedì 13 settembre 2022) E' stato fermato in via Mayer a Livorno dalle Volanti della Polizia , un marocchino del '98 , privo di documenti, e denunciato per il reato di detenzione ai fini spaccio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 settembre 2022) E' statoin via Mayer adalle Volanti della Polizia , un marocchino del '98 , privo di documenti, eper il reato diai finiL'articolo proviene da Firenze Post.

