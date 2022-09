Liverpool, Klopp confessa: “A Napoli un horror show, peggior partita da quando sono qui” (Di martedì 13 settembre 2022) La partita del Napoli contro il Liverpool, terminata lo scorso mercoledì 7 settembre per 4-1, è stata una vera e propria notte magica per i tifosi del Napoli, che hanno gioito per una vittoria che sembrava molto difficile da raggiungere. Così non è stato, chiaramente, per Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, che alla vigilia della L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Ladelcontro il, terminata lo scorso mercoledì 7 settembre per 4-1, è stata una vera e propria notte magica per i tifosi del, che hanno gioito per una vittoria che sembrava molto difficile da raggiungere. Così non è stato, chiaramente, per Jurgen, allenatore del, che alla vigilia della L'articolo

