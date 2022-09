LIVE Viktoria Plzen-Inter 0-0 | Lautaro in panchina

Raqsan_Jani : Diretta streaming Viktoria Plzen vs Inter in Champions League oggi, guardalo gratuitamente qui #UCL #ChampionsLeague - internewsit : LIVE - Viktoria Plzen-Inter 0-0: comincia la partita! Inzaghi cambia ancora - - Inter_1908___ : RT @fcin1908it: Diretta LIVE, Viktoria-Inter 0-0: debutta Acerbi e torna Onana in porta -

Alla Doosan Arena,Plzen e Inter si sfidano per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Doosan Arena, la sfida traPlzen e Inter valida per la seconda giornata della Champions League 2022 - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE SintesiPlzen Inter 0 - 0 MOVIOLA ...... l'Inter torna in campo e, per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, vola in Repubblica Ceca per affrontare ilPlzen. Simone Inzaghi cerca la vittoria in Champions ©...VIKTORIA PLZEN: 36 Stanek; 24 Havel, 2 Hejda, 4 Pernica, 21 Jemelka; 23 Kalvach, 20 Bucha; 18 Mosquera, 88 Vikanova, 7 Sykora; 15 Chory. In panchina: 13 Tvrdon, 16 Jedlicka, 3 Tijani, 6 Pilar, 25 ...La seconda giornata della fase a gironi di Champions League vede l'Inter affrontare la trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Il fischio d'inizio alla Doosan Arena ...