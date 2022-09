LIVE – Milan-Dinamo Zagabria, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) (Di martedì 13 settembre 2022) Il Milan, dopo l’ottimo avvio di stagione, torna a calcare il palcoscenico europeo contro la Dinamo Zagabria nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Nella giornata odierna, martedì 13 settembre, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Il, dopo l’ottimo avvio di stagione, torna a calcare il palcoscenico europeo contro lanel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Nella giornata odierna, martedì 13 settembre, il tecnico rossonero Stefano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

MatttACM : 11:06 e non è ancora iniziata la live dell'allenamento del Milan molto a cui pensare - m13_leonardo : RT @RadioRossonera: Siamo LIVE con CHIAMA MILAN ???? In studio @m13_leonardo e @davidegiova_ Gli infortuni di #Rebic e #Origi, le scelte p… - RadioRossonera : Siamo LIVE con CHIAMA MILAN ???? In studio @m13_leonardo e @davidegiova_ Gli infortuni di #Rebic e #Origi, le scel… - tizianorosadoni : @cartellinoross1 @massimozampini @90ordnasselA Vaccate. Ricordo un gol regolare annullato a Pjanic (2016) in un Mil… - zazoomblog : LIVE – Milan-Dinamo Zagabria Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) - #Milan-Dinamo #Zagabria #Pioli -