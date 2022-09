LIVE Champions: Sporting-Tottenham 0-0. Alle 21 Bayern-Barcellona, Liverpool, Atletico e Marsiglia-Eintracht (Di martedì 13 settembre 2022) Non solo l'Inter in campo in questo martedì, in campo altri sei incontri validi per la 2ª giornata della fase a gironi della... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Non solo l'Inter in campo in questo martedì, in campo altri sei incontri validi per la 2ª giornata della fase a gironi della...

acmilan : #UCL pre-match press conference: become a member of our YouTube channel to watch it live ?? - acmilan : ??? #SALACM ??? #UCL pre-match press conference: become a member of our YouTube channel to watch it live ??… - internewsit : LIVE - Viktoria Plzen-Inter 0-1: squadre in campo per il secondo tempo - - tuttointer24 : Viktoria Plzen-Inter 0-1, la sblocca Dzeko: segui la Champions League in Diretta LIVE ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - internewsit : LIVE - Viktoria Plzen-Inter 0-1: Dzeko sblocca, ma Inzaghi non si accontenta - -