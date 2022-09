L'Italia sale posizioni nel Digital Quality Life, ma la qualità di Internet resta bassa (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Su un totale di 117 paesi (7,2 miliardi di persone, il 92% della popolazione mondiale), l'Italia è il 19° paese al mondo per quanto riguarda il benessere Digitale, migliorando di 8 posizioni rispetto alla scorsa rilevazione. È quanto risulta dal Digital Quality of Life Index 2022, analisi (con relativa classifica) di Surfshark, società che sviluppa strumenti per la protezione della privacy, che fa il punto sullo stato del benessere Digitale dei singoli paesi. Cinque i pilastri presi in considerazione (14 indicatori): qualità di Internet, e-government, e-infrastrutture, accessibilità a Internet e e-security. Lo studio si basa sulle informazioni open-source delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, di Freedom ... Leggi su agi (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Su un totale di 117 paesi (7,2 miliardi di persone, il 92% della popolazione mondiale), l'è il 19° paese al mondo per quanto riguarda il benesseree, migliorando di 8rispetto alla scorsa rilevazione. È quanto risulta dalofIndex 2022, analisi (con relativa classifica) di Surfshark, società che sviluppa strumenti per la protezione della privacy, che fa il punto sullo stato del benesseree dei singoli paesi. Cinque i pilastri presi in considerazione (14 indicatori):di, e-government, e-infrastrutture, accessibilità ae e-security. Lo studio si basa sulle informazioni open-source delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, di Freedom ...

