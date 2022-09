L'Italia della pallavolo è pronta a sfatare la maledizione dell'oro olimpico (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo i quarti di finale contro la Francia, ma anche dopo la semifinale vinta 3-0 contro una Slovenia che aveva già raggiunto il massimo risultato nella sua storia, una voce cinica che ronzava pure nell’orecchio del tifoso più ottimista sosteneva che l’Italia della pallavolo maschile potesse giocare al massimo una bella finale per l’argento contro la Polonia bicampionessa mondiale e padrona di casa. Soprattutto, evidentemente, padrona di casa. Un pensiero legittimo e sensato, considerando che il gruppo azzurro era sostanzialmente all’esordio in una competizione di livello mondiale e consapevole, all’inizio, di partire da un gradino sotto le altre pretendenti dichiarate, specie in questo tipo di partite. Senza dimenticare che la Polonia giocava davanti a 13 mila suoi tifosi per il terzo mondiale di fila. All’inizio del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo i quarti di finale contro la Francia, ma anche dopo la semifinale vinta 3-0 contro una Slovenia che aveva già raggiunto il massimo risultato nella sua storia, una voce cinica che ronzava pure nell’orecchio del tifoso più ottimista sosteneva che l’maschile potesse giocare al massimo una bella finale per l’argento contro la Polonia bicampionessa mondiale e padrona di casa. Soprattutto, evidentemente, padrona di casa. Un pensiero legittimo e sensato, considerando che il gruppo azzurro era sostanzialmente all’esordio in una competizione di livello mondiale e consapevole, all’inizio, di partire da un gradino sotto le altre pretendenti dichiarate, specie in questo tipo di partite. Senza dimenticare che la Polonia giocava davanti a 13 mila suoi tifosi per il terzo mondiale di fila. All’inizio del ...

