L’intelligence Usa | la Russia ha finanziato con 300 mln di dollari partiti e candidati di 20 Paesi

(Di martedì 13 settembre 2022) Il Dipartimento di Stato Usa ha riferito che secondoUsa dal 2014 a oggi lahacon 300 milioni dipolitici ein oltre 20per accrescere la propria influenza. A dirlo è un rapporto dei servizi statunitensi. Gli Usa «ritengono che queste siano stime minime e che laha probabilmente versato segretamente ancora più fondi che non sono stati rintracciati», ha affermato un alto funzionario di Washington. Il documento diffuso dal dipartimento di Stato non fa riferimento a soggetti specifici, ma riferisce che al riguardo gli Usa stanno fornendo informazioni classificate a una serie diselezionati. Il segretario di Stato Antony Blinken ha citato fonti ...

g_l_morotti : RT @GiovaQuez: La Russia ha trasferito segretamente oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri in oltr… - ErmannoKilgore : #13settembre Indubbiamente se la #Nato,gli #USA e l’Europa pensano di stare ancora per molto fuori fisicamente dall… - ZenatiDavide : L’intelligence Usa: Da Mosca 300 milioni di dollari a partiti e politici stranieri dal 2014: Secondo un report dell… - pinomerc : Toh...non l'avrei mai detto...di solito hanno il massimo rispetto delle democrazie altrui #putin #russia - DiplomaziaTW : L’alleanza di intelligence tra Usa e Ucraina che ha spinto la controffensiva -

Gli"ritengono che queste siano stime minime e che la Russia ...di Stato Antony Blinken ha citato fonti dell'in un ... non possono dire come risolleveranno'Italia dopo dieci anni in ...21.05: Russia paga vari partiti stranieri Secondo un report dell'...vari partiti stranieri Secondo un report dell'... Secondo il report'obiettivo di Mosca sarebbe quello di minare le ...