L'instabilità politica può abbassare lo scudo anti-spread della Bce (Di martedì 13 settembre 2022) Oggettivamente, il temuto panico sui mercati conseguente alla caduta del governo Draghi, almeno per ora, non si è manifestato. Infatti, da una parte, il rendimento dei nostri BTP decennali, pur aumentato in maniera consistente, non ha raggiunto livelli preoccupanti. Dall'altra, lo spread rispetto ai bund tedeschi, pur muovendosi intorno a quota 250 bp, non ha scatenato alcun "panic selling". Parallelamente, i dati Istat relativi al secondo trimestre 2022 indicano per l'Italia un Pil ancora in crescita (+1%), migliore delle aspettative e superiore alla media dell'Eurozona (+0,7%). Anche l'export dà ancora segnali confortanti essendo aumentato in volumi, nel primo semestre 2022, del 2%. Dunque, i pericoli per la nostra economia sono definitivamente evaporati? Verosimilmente no. Infatti, qualora la maggioranza espressa dalle elezioni ...

