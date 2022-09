L’insolita accoppiata ha sfilato sulla passerella Resort 2023 alla New York Fashion Week

Leggi su amica

(Di martedì 13 settembre 2022) Lo abbiamo visto sfilare da poco inNewper la collezionedi Fendi, ma potremmo indossarlo anche adesso. Stiamo parlando del binomio utility jacket e abito di paillettes. Un’in apparente contrasto che, in realtà, si dimostra vincente. E lancia una nuova idea di street style in versione deluxe e molto molto femminile. Utility jacket e abito di paillettes vanno d’amore e d’accordo. Ce lo dimostra la sfilatadi Fendi che omaggia i 25 anni dcreazione della Baguette bag. Utility jacket e abito di paillettes: streetwear deluxe L’outfit di Fendi sceglie una giacca multitasking dlinea classica ma la declina in ...