Liga, giornata 5: Valencia ko, prima vittoria del Siviglia (Di martedì 13 settembre 2022) Real Madrid impeccabile anche nella giornata 5 della Liga, calano il poker Athletic Bilbao, Barcellona e Atlético Madrid. prima vittoria per Getafe e Siviglia, stop del Villarreal che cede al Betis, passo indietro per il Valencia di Gattuso. Liga, giornata 5: Real Madrid-Maiorca 4-1, Atlético-Celta 4-1, Elche-Athletic 1-4 Il Real Madrid rimane a punteggio pieno battendo 4-1 il Maiorca in rimonta. A passare in vantaggio sono i rossoneri al 35’ con l’ex laziale Muriqi che colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione. Nel recupero del primo tempo pareggia Valverde con un capolavoro: parte dalla propria metà campo e arriva al limite dell’area scaricando un missile all’incrocio dei pali. Vinícius completa il sorpasso al 72’ con un tocco morbido, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 13 settembre 2022) Real Madrid impeccabile anche nella5 della, calano il poker Athletic Bilbao, Barcellona e Atlético Madrid.per Getafe e, stop del Villarreal che cede al Betis, passo indietro per ildi Gattuso.5: Real Madrid-Maiorca 4-1, Atlético-Celta 4-1, Elche-Athletic 1-4 Il Real Madrid rimane a punteggio pieno battendo 4-1 il Maiorca in rimonta. A passare in vantaggio sono i rossoneri al 35’ con l’ex laziale Muriqi che colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione. Nel recupero del primo tempo pareggia Valverde con un capolavoro: parte dalla propria metà campo e arriva al limite dell’area scaricando un missile all’incrocio dei pali. Vinícius completa il sorpasso al 72’ con un tocco morbido, ...

