L'emendamento che alza gli stipendi: spunta la sorpresa dal decreto aiuti (Di martedì 13 settembre 2022) Un «trattamento economico accessorio», anche in deroga al tetto di 240mila euro previsti per i manager pubblici, è consentito per le figure apicali delle forze dell'ordine, delle forze armate e della Pa. È quanto prevede un emendamento al decreto aiuti bis approvato dal Senato. La deroga è valida per il Capo della polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il Capo di stato maggiore della difesa, per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del comando operativo di vertice interforze, per il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per i Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i Capi ...

