Le spoglie della Regina verso Londra

(Di martedì 13 settembre 2022) - Dopo la prima esposizione al pubblico nella cattedrale di Saint Giles oggi pomeriggio il feretrosovrana sarà in viaggio nella capitale. Sarà esposto per 4 giorni a Westminster Hall

- Dopo la prima esposizione al pubblico nella cattedrale di Saint Giles oggi pomeriggio il feretrosovrana sarà in viaggio nella capitale. Sarà esposto per 4 giorni a Westminster Hall...verso Edimburgo dove - sempre lei Anna - è stata la prima donna reale ad assicurare la 'veglia' dellemortali di Elisabetta accanto ai fratelli. Anna con la sua divisa di Ammiraglio...Mentre continua l’omaggio alla regina in Scozia, stasera sarà Anna ad accompagnarla «a casa», Londra. Anna, sulla quale il fratello re Carlo III conta molto per il suo regno ...la madre non si spoglia degli abiti Royal indossati a corte ma inforca subito gli stivaloni e va a mungere le sue mucche o a dar da mangiare ai cavalli della sua fattoria. La campagna prima di tutto.