Le scuole che oggi riaprono un domani si svuoteranno

AGI - L'Italia, e quindi la scuola italiana, è alle prese con il problema della caduta demografica. Lo sottolinea il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi che punta il dito contro "un problema di caduta demografica" "Negli anni scolastici 20/21 e 22/23" spiega, "abbiamo perso quasi 300 mila studenti. La previsione è che ci saranno 1,4 milioni di bambini in meno in 10 anni. C'è attenzione che deve essere posta a questa che è emergenza nazionale. Si pongano i bambini al centro dell'attenzione". Il suo dicastero, aggiunge, ha "investito molto in scuola infanzia e nidi, perché c'era squilibrio al Sud, e nella scuola per gli adulti, agendo sugli adulti perché così diamo a giovani famiglie opportunità e speranza e quindi possibilità di scelta di avere bambini". La riapertura delle scuole avviene con il "95% dei docenti" a ricoprire tutte le cattedre necessarie.

