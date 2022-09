Le reazioni delle bimbe afroamericane alla nuova Sirenetta Disney: 'È nera come me' (Di martedì 13 settembre 2022) 'Voglio che la bambina che c'è in me e le bambine come me, che stanno guardando (questo film) sappiano che ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 13 settembre 2022) 'Voglio che la bambina che c'è in me e le bambineme, che stanno guardando (questo film) sappiano che ...

Agenzia_Ansa : Gli uomini risponderebbero meglio ai vaccini contro il Covid delle donne, almeno alla prima dose. Le pazienti di se… - infoitcultura : È nera come me!. Su TikTok diventano virali le reazioni delle bimbe afroamericane alla nuova Sirenetta - mfantato13 : @jennavehvi Essenzialmente una non-notizia (cosa doveva rispondere?). L'unico motivo, secondo me, è il numero delle… - nervosetta : io vedendo le reazioni delle bimbe (e non solo) nel vedere ariel nel live action piango un pochino ogni volta - lostthemoth : #ilparadisodellesignore Comunque a me sarebbe piaciuto vedere le reazioni delle veneri quando hanno scoperto di Gloria -