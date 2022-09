Le indagini di Lolita Lobosco: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica) (Di martedì 13 settembre 2022) Stasera, martedì 13 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Il primo episodio de Le indagini di Lolita Lobosco si intitola La circonferenza delle arance. Il vicequestore Lolita Lobosco torna nella sua Bari. Quando rientra nella sua città d’origine, si ritrova davanti una scena inaspettata. Le autorità stanno portando via con tanto di manette il primo amore della sua vita, il dentista ... Leggi su tpi (Di martedì 13 settembre 2022) Stasera, martedì 13 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inlade Ledi, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Il primo episodio de Ledisi intitola La circonferenza delle arance. Il vicequestoretorna nella sua Bari. Quando rientra nella sua città d’origine, si ritrova davanti una scena inaspettata. Le autorità stanno portando via con tanto di manette il primo amoresua vita, il dentista ...

