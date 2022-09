Le detenute di Torino che si battono per cambiare il carcere (Di martedì 13 settembre 2022) Il 24 agosto hanno cominciato uno sciopero della fame a staffetta. Chiedono una riforma promessa da tempo, denunciano il sovraffollamento delle strutture e il silenzio dei partiti in campagna elettorale Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 13 settembre 2022) Il 24 agosto hanno cominciato uno sciopero della fame a staffetta. Chiedono una riforma promessa da tempo, denunciano il sovraffollamento delle strutture e il silenzio dei partiti in campagna elettorale Leggi

raf_lafranca : RT @CampagneinLotta: Tutta la nostra solidarietà alle detenute del carcere delle Vallette e ai reclusi del CPR di #Torino in sciopero della… - RiotLabOstia : RT @CampagneinLotta: Tutta la nostra solidarietà alle detenute del carcere delle Vallette e ai reclusi del CPR di #Torino in sciopero della… - AKalynaki : RT @CampagneinLotta: Tutta la nostra solidarietà alle detenute del carcere delle Vallette e ai reclusi del CPR di #Torino in sciopero della… - IsaSalis : RT @CampagneinLotta: Tutta la nostra solidarietà alle detenute del carcere delle Vallette e ai reclusi del CPR di #Torino in sciopero della… - JigginoRuss : RT @CampagneinLotta: Tutta la nostra solidarietà alle detenute del carcere delle Vallette e ai reclusi del CPR di #Torino in sciopero della… -