Le 7 donne che cambieranno l'Italia: dagli abissi allo spazio le finaliste di GammaDonna (Di martedì 13 settembre 2022) Chi saranno le finaliste di GammaDonna, il premio per eccellenza dell'imprenditoria femminile? Dai protocolli di comunicazione wireless sottomarina, ai prodotti ad alte prestazioni per la nuova frontiera spaziale. Dall'intelligenza artificiale in simbiosi con il lavoro dei traduttori, alla piattaforma di supporto psicologico online. Dalla trasformazione degli scarti della lavorazione del riso per ricavare materiali bio per l'edilizia, all'ecommerce sostenibile che valorizza il Made in Italy artigianale, all'eccellenza nello stampaggio nei settori automotive e nautico. Ecco di che cosa si occupano le 7 finaliste del riconoscimento di GammaDonna che dal 2004 valorizza l'iniziativa imprenditoriale femminile innovativa, con l'obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso esempi ...

