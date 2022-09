Lazza, 16 settimane in vetta agli album: “La gente ama la mia solitudine. I social hanno rotto il confine tra artista e fan, per un video virale farebbero di tutto” (Di martedì 13 settembre 2022) Questa estate i riflettori si sono accessi su “La Dolce Vita” di Fedez con Tananai e Mara Sattei, per settimane in testa alla classifica dei singoli e poi incoronato tormentone estivo 2022. Ma il re della classifica album per tutta l’estate è stato Lazza con il suo “Sirio”, doppio disco di platino. Ad oggi il l’album ha superato i 300 milioni di streaming complessivi e ha ottenuto 16 volte la prima posizione della classifica settimanale FIMI/Gfk, polverizzando un record imbattuto da oltre un decennio. Lazza attualmente è anche in vetta anche nella classifica singoli di Spotify con “Ferrari remix”, il brano di James Hype e Miggy Dela Rosa. Abbiamo incontrato Lazza dietro le quinte dell’evento Tim Music Awards all’Arena di Verona. Il tuo album è da 16 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Questa estate i riflettori si sono accessi su “La Dolce Vita” di Fedez con Tananai e Mara Sattei, perin testa alla classifica dei singoli e poi incoronato tormentone estivo 2022. Ma il re della classificaper tutta l’estate è statocon il suo “Sirio”, doppio disco di platino. Ad oggi il l’ha superato i 300 milioni di streaming complessivi e ha ottenuto 16 volte la prima posizione della classifica settimanale FIMI/Gfk, polverizzando un record imbattuto da oltre un decennio.attualmente è anche inanche nella classifica singoli di Spotify con “Ferrari remix”, il brano di James Hype e Miggy Dela Rosa. Abbiamo incontratodietro le quinte dell’evento Tim Music Awards all’Arena di Verona. Il tuoè da 16 ...

