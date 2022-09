Lazio Napoli, la Procura Federale ha deciso su Sarri: le ultime (Di martedì 13 settembre 2022) La Procura Federale ha deciso la sanzione da applicare a Sarri dopo le dichiarazioni sugli arbitri in Lazio Napoli La Procura Federale ha deciso la sanzione da applicare a Sarri dopo le dichiarazioni sugli arbitri in Lazio Napoli. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’allenatore avrebbe patteggiato e dovrebbe pagare soltanto una multa di 4 mila euro. Niente squalifica per l’allenatore biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Lahala sanzione da applicare adopo le dichiarazioni sugli arbitri inLahala sanzione da applicare adopo le dichiarazioni sugli arbitri in. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’allenatore avrebbe patteggiato e dovrebbe pagare soltanto una multa di 4 mila euro. Niente squalifica per l’allenatore biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

