Lavoro, Coldiretti: i giovani tornano in campagna, +19 mila (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn controtendenza, l’agricoltura è uno dei pochi settori in cui i giovani occupati con meno di 34 anni aumentano con un balzo di ben 19mila unità, rispetto a prima della pandemia. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base del focus “La dinamica dell’occupazione giovanile”, contenuto nella rilevazione Istat sul mercato del Lavoro nel II trimestre del 2022. In piena pandemia – sottolinea la Coldiretti – è cresciuto il numero di giovani imprenditori agricoli con un incremento dell’8% negli ultimi cinque anni, in netta controtendenza rispetto all’andamento generale dell’economia. Con la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, il settore agricolo – continua la Coldiretti – è diventato di fatto il punto di riferimento importante ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn controtendenza, l’agricoltura è uno dei pochi settori in cui ioccupati con meno di 34 anni aumentano con un balzo di ben 19unità, rispetto a prima della pandemia. E’ quanto afferma lasulla base del focus “La dinamica dell’occupazionele”, contenuto nella rilevazione Istat sul mercato delnel II trimestre del 2022. In piena pandemia – sottolinea la– è cresciuto il numero diimprenditori agricoli con un incremento dell’8% negli ultimi cinque anni, in netta controtendenza rispetto all’andamento generale dell’economia. Con la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, il settore agricolo – continua la– è diventato di fatto il punto di riferimento importante ...

anteprima24 : ** #Lavoro, #Coldiretti: i #Giovani tornano in #Campagna, +19 mila ** - ottopagine : Lavoro, il ritorno dei giovani in agricoltura. Coldiretti: più 19mila nel 2022 - TV7Benevento : LAVORO: COLDIRETTI, GIOVANI TORNANO IN CAMPAGNA NEL 2022, +19MILA - - ColdirettiG : ????Un bellissimo traguardo! ???????L'#agricoltura è uno dei pochi settori in cui i #giovani occupati con meno di 34 an… - Ravenna24ore : Coldiretti, il biologico in Emilia-Romagna abbatte i consumi di un terzo -