Lautaro su Instagram: “Separazione con mia moglie? Non dire ca****te. Siamo felici” (Di martedì 13 settembre 2022) Al termine della sfida di Champions League contro il Viktoria, Lautaro Martinez pubblica una storia su Instagram per smentire le voci sui possibili problemi sentimentali con la propria compagna. “Gente che parla di Separazione? Io con mia moglie stiamo benissimo e non c’è nulla da spiegare. Siamo felici. Lasciateci godere i nostri momenti, non dite strozzate e notizie false. Buon martedì”. L’attaccante argentino ha poi spiegato il reale motivo della sua mancanza su IG per qualche ora: “Ieri sera hanno provato ad hackerarmi il profilo, e l’hanno chiuso. Questa mattina fortunatamente sono riuscito a recuperarlo però”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Al termine della sfida di Champions League contro il Viktoria,Martinez pubblica una storia super smentire le voci sui possibili problemi sentimentali con la propria compagna. “Gente che parla di? Io con miastiamo benissimo e non c’è nulla da spiegare.. Lasciateci godere i nostri momenti, non dite strozzate e notizie false. Buon martedì”. L’attaccante argentino ha poi spiegato il reale motivo della sua mancanza su IG per qualche ora: “Ieri sera hanno provato ad hackerarmi il profilo, e l’hanno chiuso. Questa mattina fortunatamente sono riuscito a recuperarlo però”. SportFace.

sportface2016 : #Lautaro su Instagram: 'Separazione con mia moglie? Non dire ca****te. Siamo felici' - goyourownwayx : lautaro ha chiarito che loro non fanno cinema su instagram come wanda e icardi, sono la royal couple non quei due deficienti - I77I77l : @finoallafine_FJ @loris_casati è perché Lautaro chiude il suo account è Instagram? - sportli26181512 : L'Instagram di Lautaro sparisce e riappare, piovono voci assurde. Agustina se la ride col mate FOTO: Un caso curios… - Scomodino : 'Dai Lautaro lascia stare la gente su Instagram torello mio e torna qui nel lettone' -