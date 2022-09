Laura Pausini travolta dalla polemica: cosa è successo e come ha reagito (Di martedì 13 settembre 2022) Oltre ad essere una cantante di indubbio talento, Laura Pausini è un personaggio molto amato anche al di fuori dei nostri confini. In Spagna ha conquistato il pubblico con le sue splendide canzoni e un carisma innato, tanto da essere spesso protagonista di alcuni degli show televisivi più famosi. Ed è proprio in una di queste occasioni che è scoppiata la polemica, alla quale l’artista ha voluto rispondere senza mezzi termini. Laura Pausini, la polemica per il suo rifiuto in tv Una carriera costellata di successi incredibili, l’ultimo dei quali è la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 che si è tenuto a Torino solo qualche mese fa: Laura Pausini è una cantante fenomenale, che ha trovato notorietà anche lontano dal nostro Paese. Se oltreoceano è ... Leggi su dilei (Di martedì 13 settembre 2022) Oltre ad essere una cantante di indubbio talento,è un personaggio molto amato anche al di fuori dei nostri confini. In Spagna ha conquistato il pubblico con le sue splendide canzoni e un carisma innato, tanto da essere spesso protagonista di alcuni degli show televisivi più famosi. Ed è proprio in una di queste occasioni che è scoppiata la, alla quale l’artista ha voluto rispondere senza mezzi termini., laper il suo rifiuto in tv Una carriera costellata di successi incredibili, l’ultimo dei quali è la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 che si è tenuto a Torino solo qualche mese fa:è una cantante fenomenale, che ha trovato notorietà anche lontano dal nostro Paese. Se oltreoceano è ...

SilArmaroli : RT @ilmarziano1: Laura Pausini si rifiuta di intonare 'Bella Ciao' perché la considera una canzone politica e poi canta 'La solitudine' che… - nicolatonio : RT @IlDepensante: Laura Pausini rifiuta di cantare Bella Ciao in diretta tv in Spagna. Finalmente anche nel mondo dell’arte qualcuno cominc… - LBT56025074 : RT @ViVilaVitaOra: Non canta Bella ciao “E’ una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche” Viva la faccia di Laura P… - tigrelt : RT @boni_castellane: Dire la semplice verità - donyp00288476 : RT @IlDepensante: Laura Pausini rifiuta di cantare Bella Ciao in diretta tv in Spagna. Finalmente anche nel mondo dell’arte qualcuno cominc… -