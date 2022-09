Laura Pausini si rifiuta di intonare ‘Bella Ciao’ alla tv spagnola: “Non voglio cantare canzoni politiche” (Di martedì 13 settembre 2022) “È una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche”. Laura Pausini finisce al centro delle polemiche dopo il rifiuto di intonare Bella Ciao, durante un popolare quiz della tv spagnola. La richiesta era arrivata dal conduttore di El Hormiguero, Pablo Motos, come parte di un gioco musicale in cui i concorrenti dovevano cantare un brano che contenesse il termine Corazon (“cuore”). alla richiesta del conduttore di cantare l’inno della Resistenza partigiana, molto conosciuto anche in Spagna grazie alla serie La Casa di Carta, la popstar ha preferito tirarsi indietro. Una scelta poi rivendicata dalla cantante romagnola, nonostante le numerose critiche ... Leggi su tpi (Di martedì 13 settembre 2022) “È una canzone molto politica e io non”.finisce al centro delle polemiche dopo il rifiuto diBella Ciao, durante un popolare quiz della tv. La richiesta era arrivata dal conduttore di El Hormiguero, Pablo Motos, come parte di un gioco musicale in cui i concorrenti dovevanoun brano che contenesse il termine Corazon (“cuore”).richiesta del conduttore dil’inno della Resistenza partigiana, molto conosciuto anche in Spagna grazieserie La Casa di Carta, la popstar ha preferito tirarsi indietro. Una scelta poi rivendicata dcantante romagnola, nonostante le numerose critiche ...

