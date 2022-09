Laura Pausini si rifiuta di cantare “Bella Ciao” sulla tv spagnola: «È una canzone politica». E scoppia la polemica – Il video (Di martedì 13 settembre 2022) Laura Pausini è al centro delle polemiche per essersi rifiutata di cantare durante uno show spagnolo la canzone Bella Ciao, brano simbolo della Resistenza Partigiana, inno della lotta al fascismo e, ormai divenuta celebre in tutto il mondo grazie all’associazione con la popolarissima serie tv spagnola La Casa di Carta. La cantante di Solarolo, ospite del popolare programma El Hormiguero, è stata coinvolta in un gioco musicale in cui i concorrenti dovevano intonare una canzone che contenesse il termine Corazon, ossia “cuore”. E così, Laura Pausini ha pensato di cantare Cuore matto di Little Tony. Nessuno dei presenti, però, sembrava conoscere il brano, il cui ritmo ha però portato il ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022)è al centro delle polemiche per essersita didurante uno show spagnolo la, brano simbolo della Resistenza Partigiana, inno della lotta al fascismo e, ormai divenuta celebre in tutto il mondo grazie all’associazione con la popolarissima serie tvLa Casa di Carta. La cantante di Solarolo, ospite del popolare programma El Hormiguero, è stata coinvolta in un gioco musicale in cui i concorrenti dovevano intonare unache contenesse il termine Corazon, ossia “cuore”. E così,ha pensato diCuore matto di Little Tony. Nessuno dei presenti, però, sembrava conoscere il brano, il cui ritmo ha però portato il ...

NicolaPorro : ?? Bufera su Laura #Pausini. Si rifiuta di cantare '#BellaCiao'. E scoppia il (folle) caos (VIDEO) ?? - Agenzia_Ansa : Laura Pausini non intona Bella Ciao alla tv spagnola, polemiche. 'Non voglio cantare canzoni politiche' #ANSA - SkyTG24 : Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella ciao alla tv spagnola: no a canzoni politiche - unix613 : RT @Agenzia_Ansa: Laura Pausini non intona Bella Ciao alla tv spagnola, polemiche. 'Non voglio cantare canzoni politiche' #ANSA https://t.… - MaxxGhe : laura pausini chi? Trio Mandili (georgiane) - 'Bella Ciao': -