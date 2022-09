Laura Pausini rifiuta di intonare Bella ciao: “Non canto canzoni politiche” (Di martedì 13 settembre 2022) Ospite della tv spagnola, Laura Pausini si è trovata al centro di una polemica per non aver voluto intonare alcune strofe della canzone Bella ciao. L’artista dalla fama internazionale, era nel salotto del talk iberico El Hormiguero, insieme ai suoi colleghi de La Voz, Luis Fonsi, Antonio Orozco e Pablo López, e stava giocando a Fulgor, un gioco ispirato a Furore. I presenti dovevano cantare un brano che avesse nel testo la parola Corazón (cuore), e dopo aver scelto alcune canzoni in spagnolo, lingua che la cantante conosce molto bene, è passata all’italiano con il ritornello di Cuore Matto di Little Tony. No canto canciones politicas ni de derecha y ni de izquierda.Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una ... Leggi su diredonna (Di martedì 13 settembre 2022) Ospite della tv spagnola,si è trovata al centro di una polemica per non aver volutoalcune strofe della canzone. L’artista dalla fama internazionale, era nel salotto del talk iberico El Hormiguero, insieme ai suoi colleghi de La Voz, Luis Fonsi, Antonio Orozco e Pablo López, e stava giocando a Fulgor, un gioco ispirato a Furore. I presenti dovevano cantare un brano che avesse nel testo la parola Corazón (cuore), e dopo aver scelto alcunein spagnolo, lingua che la cantante conosce molto bene, è passata all’italiano con il ritornello di Cuore Matto di Little Tony. Nocanciones politicas ni de derecha y ni de izquierda.Lo que pienso de la vida lodesde hace 30 años. Que el fascismo sea una ...

laurapausiniwt : Cioè voi mi state dicendo che ora c'è una polemica su Laura Pausini solo perché non ha voluto cantare *Bella Ciao*… - EBustreo : Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella ciao? Beh, si vergogni e basta! - Vanessa95620891 : Bravo por Laura Pausini! - zazoomblog : “Abbiamo capito tutto”. Polemica politica su Laura Pausini. Prima il gesto poi spiega tutto - #“Abbiamo #capito… - Eugenio85428611 : RT @ViVilaVitaOra: Non canta Bella ciao “E’ una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche” Viva la faccia di Laura P… -