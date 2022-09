Laura Pausini non intona Bella Ciao alla tv spagnola. Scoppia la bufera sui social (Di martedì 13 settembre 2022) Laura Pausini al centro delle polemiche per il suo no a intonare, durante un’ospitata a El Hormiguero, un popolare quiz della tv spagnola, Bella Ciao , l'inno della Resistenza partigiana e della lotta... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 settembre 2022)al centro delle polemiche per il suo no are, durante un’ospitata a El Hormiguero, un popolare quiz della tv, l'inno della Resistenza partigiana e della lotta...

fanpage : Il gesto di Laura Pausini ha sorpreso in molti e inevitabilmente ha scatenato non poche critiche. 'Non canto Bella… - RubenLctl : RT @Apndp: Laura #Pausini, ospite della #tv spagnola:'Non canto #bellaciao, perchè non canto canzoni politiche'. No, è un inno alla libert… - ilmessaggeroit : Laura Pausini rifiuta di cantare 'Bella ciao' alla tv spagnola: «È una canzone politica». Pioggia di critiche Video - LNN999 : RT @IlDepensante: Laura Pausini rifiuta di cantare Bella Ciao in diretta tv in Spagna. Finalmente anche nel mondo dell’arte qualcuno cominc… - MariafelTesoro : RT @Monicanpl: Pessima figura di Laura Pausini. Non ha cantato Bella Ciao perché troppo “politica”. Ha mostrato solo tanta ma tanta ignoran… -