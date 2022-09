Laura Pausini non canta Bella Ciao alla tv spagnola: «Troppo politica» (Di martedì 13 settembre 2022) Polemiche sui social dopo le parole della cantante che ha scelto di non intonare la canzone con altri ospiti di un programma. «Non canto canzoni politiche né di destra né di sinistra» ha replicato su Twitter. Tanti hanno commentato che non è una canzone politica, ma un inno di libertà Leggi su vanityfair (Di martedì 13 settembre 2022) Polemiche sui social dopo le parole dellante che ha scelto di non intonare la canzone con altri ospiti di un programma. «Non canto canzoni politiche né di destra né di sinistra» ha replicato su Twitter. Tanti hanno commentato che non è una canzone, ma un inno di libertà

SkyTG24 : Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella ciao alla tv spagnola: no a canzoni politiche - NicolaPorro : ?? Bufera su Laura #Pausini. Si rifiuta di cantare '#BellaCiao'. E scoppia il (folle) caos (VIDEO) ?? - Agenzia_Ansa : Laura Pausini non intona Bella Ciao alla tv spagnola, polemiche. 'Non voglio cantare canzoni politiche' #ANSA - RBeccarello : RT @Apndp: Laura #Pausini, ospite della #tv spagnola:'Non canto #bellaciao, perchè non canto canzoni politiche'. No, è un inno alla libert… - GiancarloDeRisi : Laura Pausini: 'Non canto Bella Ciao'. E la sinistra la lincia -