Latina, lavori alla galleria Tempio di Giove: intervento da 75 milioni di euro. Info e viabilità (Di martedì 13 settembre 2022) I lavori nella galleria il Tempio di Giove, sulla SS7 “Appia” in provincia di Latina, vanno avanti a pieno ritmo. Si tratta di un intervento avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) a maggio del 2021. Quali interventi sono previsti L’opera prevede lavori sia in direzione sud che in direzione nord, per un importo di 75 milioni di euro e riguardano il rInforzo del rivestimento in calcestruzzo lungo la calotta e i piedritti; l’impermeabilizzazione, raccolta e smaltimento delle acque di percolamento; interventi di collettamento e smaltimento delle acque di piattaforma; la messa in opera degli impianti di illuminazione, emergenza, antincendio e videosorveglianza. Entro la fine di luglio 2023 saranno conclusi i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Inellaildi, sulla SS7 “Appia” in provincia di, vanno avanti a pieno ritmo. Si tratta di unavviato da Anas (Gruppo FS Italiane) a maggio del 2021. Quali interventi sono previsti L’opera prevedesia in direzione sud che in direzione nord, per un importo di 75die riguardano il rrzo del rivestimento in calcestruzzo lungo la calotta e i piedritti; l’impermeabilizzazione, raccolta e smaltimento delle acque di percolamento; interventi di collettamento e smaltimento delle acque di piattaforma; la messa in opera degli impianti di illuminazione, emergenza, antincendio e videosorveglianza. Entro la fine di luglio 2023 saranno conclusi i ...

CorriereCitta : Latina, lavori alla galleria Tempio di Giove: intervento da 75 milioni di euro. Info e viabilità - clientiANAS : Manutenzione galleria “Tempio di Giove” su #SS7 #Appia a Terracina in provincia di Latina tra i km 101 e 104. Tran… - DaniaFalzolgher : auto di alta gamma e altri benefit e bonus agli oltre trenta dirigenti. Lavori eseguiti in 20 anni: circa il 30%. I… - ci_gori : RT @fai_cisl: Consiglio Generale #FaiCisl #Lazio con SG Claudio Tomarelli, SG @Fai_Cisl_Latina @islkotb, SG Roma/Rieti Marco Pasti, SG Vite… - CorriereCitta : Cisterna, rifacimento strisce blu in centro: divieti, chiusure e deviazioni fino al termine dei lavori -