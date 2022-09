Latina, la festa a sinistra è già finita: Coletta sotto di 6 consiglieri, il centrodestra prepara la sfiducia (Di martedì 13 settembre 2022) Sono passati appena dieci giorni dall’elezioni e cinque dalla proclamazione, ma per Damiano Coletta, confermato sindaco di Latina al termine di una controversa vicenda elettorale, già si apre la strada della sfiducia. Benché infatti la ripetizione del voto in 22 sezioni abbia consegnato il Municipio al centrosinistra, nonostante Vincenzo Zaccheo con il centrodestra avesse ottenuto il 60,5% dei voti, il primo cittadino non ha la maggioranza in Comune. O, meglio, è in netta minoranza: 13 voti a fronte dei 19 della presunta opposizione di centrodestra, che avendo ottenuto il 54% dei consensi ha avuto anche il premio di maggioranza. La “grande vittoria” della sinistra a Latina: un sindaco senza maggioranza Dunque, quel voto ripetuto il 4 settembre che la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Sono passati appena dieci giorni dall’elezioni e cinque dalla proclamazione, ma per Damiano, confermato sindaco dial termine di una controversa vicenda elettorale, già si apre la strada della. Benché infatti la ripetizione del voto in 22 sezioni abbia consegnato il Municipio al centro, nonostante Vincenzo Zaccheo con ilavesse ottenuto il 60,5% dei voti, il primo cittadino non ha la maggioranza in Comune. O, meglio, è in netta minoranza: 13 voti a fronte dei 19 della presunta opposizione di, che avendo ottenuto il 54% dei consensi ha avuto anche il premio di maggioranza. La “grande vittoria” della: un sindaco senza maggioranza Dunque, quel voto ripetuto il 4 settembre che la ...

