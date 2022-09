Landi (Gemelli): "Prevenzione cuore fondamentale per longevità" (Di martedì 13 settembre 2022) Milano, 13 set. (Adnkronos Salute) - "I 7 fattori di rischio cardiovascolare non incidono solo sulla salute del cuore e del sistema circolatorio, ma anche sulla nostra longevità, che deve essere un traguardo da conquistare giorno dopo giorno con uno stile di vita sano e attivo. I fattori di rischio da tenere sotto controllo sono declinati in ordine alfabetico dalla A alla G: il primo è la pressione arteriosa; il secondo è il Body max index, ovvero l'indice di massa corporea; alla C troviamo il colesterolo e alla D la dieta. Seguono l'attività fisica, il fumo e la glicemia". Lo ha detto Francesco Landi, direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma e docente di Medicina interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro cuore, campus di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Milano, 13 set. (Adnkronos Salute) - "I 7 fattori di rischio cardiovascolare non incidono solo sulla salute dele del sistema circolatorio, ma anche sulla nostra, che deve essere un traguardo da conquistare giorno dopo giorno con uno stile di vita sano e attivo. I fattori di rischio da tenere sotto controllo sono declinati in ordine alfabetico dalla A alla G: il primo è la pressione arteriosa; il secondo è il Body max index, ovvero l'indice di massa corporea; alla C troviamo il colesterolo e alla D la dieta. Seguono l'attività fisica, il fumo e la glicemia". Lo ha detto Francesco, direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs di Roma e docente di Medicina interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro, campus di ...

