L'aeroporto di Salerno dal 2024 pronto per il decollo, lavori procedono spediti di Erika Noschese Lo scalo sarà effettivo dal 2024. Ad annunciarlo il direttore delle Infrastrutture Gesac, l'ingegnere Andrea Guglielmi, ieri a Salerno per un incontro tecnico sulL'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Al centro dell'attenzione anche l'investimento da 250 milioni di cui 150 milioni privati della Gesac e lo stato relativo ai lavori di adeguamento. "La cosa importante – ha precisato Guglielmi – è che non bisogna considerare questo intervento come uno singolo, ma come un complesso di interventi che si sovrappongono. Il nostro modo di lavorare è quello di mettere in parallelo diverse attività al fine anche di suddividere le singole fasi di lavoro". L'ingegnere Guglielmi ha dunque annunciato che lo scalo aprirà nel mese di aprile 2024 con il prolungamento della pista

