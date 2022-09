Ladispoli | Panzini incontra le associazioni sportive del territorio

(Di martedì 13 settembre 2022)– Il Consigliere Comunale Lorena, delegato all’ Organizzazione attività e funzionamento del Palazzetto dello Sport comunale, incontrerà tutte ledel territorio al termine dell’incontro già programmato dall’assessore Margherita Frappa per il giorno 13 settembre dalle ore 16:00 presso l’Aula Consiliare. “L’obiettivo primario – commenta il consigliere – sarà rendere fruibile il prima possibile questa importante opera che tutte leaspettavano da tantissimo tempo. Auspichiamo quindi una partecipazione massiva che ci permetta di lavorare in sinergia e condivisione con tutte le realtàlocali”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE ...

BaraondaNews

, il consigliere delegatoincontra le associazioni sportive del territorio - Il Consigliere Comunale Lorena, delegato all'Organizzazione attività e funzionamento del ...'Invochiamo RISPETTO per, per i suoi cittadini e per la maggioranza SCELTA per GOVERNARE ... Gruppo consiliare 'Grando Sindaco' - Fierli , Cervo,, Fioravanti Ladispoli, il consigliere delegato Panzini incontra le associazioni sportive del territorio