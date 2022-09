L'Accademia del Bene e del Male: Charlize Theron, Kerry Washington e Laurence Fishburne nelle nuove foto (Di martedì 13 settembre 2022) Il nuovo film fantasy di Netflix, L'Accademia del Bene e del Male, si presenta con delle immagini in esclusiva in cui troviamo, tra gli altri, anche Charlize Theron, Kerry Washington e Laurence Fishburne. Si torna a scuola anche in casa Netflix, e lo si fa con L'Accademia del Bene e del Male, il nuovo fantasy della piattaforma con Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne e Michelle Yeoh. Vediamo insieme alcune immagini in esclusiva. Adattamento dell'omonima saga letteraria di Soman Chainani, la nuova pellicola diretta da Paul Feig prodotta da Netflix, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) Il nuovo film fantasy di Netflix, L'dele del, si presenta con delle immagini in esclusiva in cui troviamo, tra gli altri, anche. Si torna a scuola anche in casa Netflix, e lo si fa con L'dele del, il nuovo fantasy della piattaforma cone Michelle Yeoh. Vediamo insieme alcune immagini in esclusiva. Adattamento dell'omonima saga letteraria di Soman Chainani, la nuova pellicola diretta da Paul Feig prodotta da Netflix, ...

