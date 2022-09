La verità sul giallo del gol regolare annullato alla Juve. Il verdetto allarmante sulla Var (Di martedì 13 settembre 2022) Era un giallo, è diventato un caso, con una conclusione allarmante: la Var non è una bibbia in caso di fuorigioco. La polemica per l'annullamento della rete del 3 - 2 di Milik per un presunto offside ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Era un, è diventato un caso, con una conclusionermante: la Var non è una bibbia in caso di fuorigioco. La polemica per l'annullamento della rete del 3 - 2 di Milik per un presunto offside ...

matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - AndreaRomano9 : RT @EnricoLetta: A proposito di ieri, ecco nero su bianco la verita sui voti del partito di Giorgia Meloni sul PNRR. Non lo volevano, semp… - OCardinal17 : RT @EnricoLetta: A proposito di ieri, ecco nero su bianco la verita sui voti del partito di Giorgia Meloni sul PNRR. Non lo volevano, semp… - Zez71sx : RT @EnricoLetta: A proposito di ieri, ecco nero su bianco la verita sui voti del partito di Giorgia Meloni sul PNRR. Non lo volevano, semp… - Arturo_Scotto : RT @EnricoLetta: A proposito di ieri, ecco nero su bianco la verita sui voti del partito di Giorgia Meloni sul PNRR. Non lo volevano, semp… -

Il trappolone dell'Ue per la Meloni subito dopo il voto Sullo stesso fronte, almeno fino a un anno fa, c'era anche il Movimento 5 Stelle che sul tema si era diviso ma non aveva gradito l'accordo sottoscritto sulla riforma. Giuseppe Conte, lo scorso marzo, ... Anche gli Agnelli piangono, utile in calo del 70% in sei mesi Per effetto dei buyback effettuati finora, Exor detiene un totale di 11.378.632 azioni ordinarie (4,72 per cento sul totale del capitale sociale emesso). Il delisting delle azioni Exor da Euronext ... BadTaste.it TV Sullo stesso fronte, almeno fino a un anno fa, c'era anche il Movimento 5 Stelle chetema si era diviso ma non aveva gradito l'accordo sottoscritto sulla riforma. Giuseppe Conte, lo scorso marzo, ...Per effetto dei buyback effettuati finora, Exor detiene un totale di 11.378.632 azioni ordinarie (4,72 per centototale del capitale sociale emesso). Il delisting delle azioni Exor da Euronext ... Gli Anelli del Potere: la verità sul coinvolgimento di Bryan Cogman nella serie