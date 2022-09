La torta di melanzane Senza frittura | Una ricetta facile ed economica! (Di martedì 13 settembre 2022) Se ti avanzano delle melanzane e non hai alcuna intenzione di friggere c’è un rustico perfetto da preparare. La torta salata di melanzane con patate è un piatto scenico che ricorda la forma di una rosa ed è super gustoso. Molto semplice da realizzare ameremo dal primo boccone questo piatto semplice ma decisamente filante. Il forno cuocerà tutto in pochi minuti e noi potremo stupire tutti i nostri ospiti. Ecco qui di seguito cosa bisogna fare. torta salata di melanzane con patate: ingredienti. Gli ingredienti da usare sono: 100 gr di scamorza 2 melanzane 4 patate Condiamo il rustico con: Origano quanto basta Pangrattato quanto basta Olio d’oliva quanto basta Sale quanto basta Procedimento. Prendiamo le melanzane, eliminiamo il calice e dopo tagliamole a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 13 settembre 2022) Se ti avanzano dellee non hai alcuna intenzione di friggere c’è un rustico perfetto da preparare. Lasalata dicon patate è un piatto scenico che ricorda la forma di una rosa ed è super gustoso. Molto semplice da realizzare ameremo dal primo boccone questo piatto semplice ma decisamente filante. Il forno cuocerà tutto in pochi minuti e noi potremo stupire tutti i nostri ospiti. Ecco qui di seguito cosa bisogna fare.salata dicon patate: ingredienti. Gli ingredienti da usare sono: 100 gr di scamorza 24 patate Condiamo il rustico con: Origano quanto basta Pangrattato quanto basta Olio d’oliva quanto basta Sale quanto basta Procedimento. Prendiamo le, eliminiamo il calice e dopo tagliamole a ...

