La svolta nella politica monetaria della Bce (Di martedì 13 settembre 2022) di Achille Flora La BCE si è allineata ad un intervento più consistente per combattere l’inflazione, già avviato dalla Federal Reserve statunitense, innalzando quello europeo dello 0,75%, svoltando repentinamente dalla politica dei tassi zero o negativi. Questa determinazione deriva dal livello elevato e persistente dell’inflazione europea, ma anche perché l’Europa non è in stagnazione ma ancora in crescita nel 2022, così come il rendimento dei titoli sovrani, i salari in rallentamento. Condizioni – quindi – adatte, secondo la BCE, per determinare una stretta monetaria tale da raffreddare l’economia. Servirà a raffreddare anche la fuga di capitali verso il mercato finanziario americano, già in atto in diversi paesi emergenti attirati da maggiori rendimenti, oltre a frenare l’apprezzamento del dollaro rispetto all’euro, ma dubbi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) di Achille Flora La BCE si è allineata ad un intervento più consistente per combattere l’inflazione, già avviato dalla Federal Reserve statunitense, innalzando quello europeo dello 0,75%,ndo repentinamente dalladei tassi zero o negativi. Questa determinazione deriva dal livello elevato e persistente dell’inflazione europea, ma anche perché l’Europa non è in stagnazione ma ancora in crescita nel 2022, così come il rendimento dei titoli sovrani, i salari in rallentamento. Condizioni – quindi – adatte, secondo la BCE, per determinare una strettatale da raffreddare l’economia. Servirà a raffreddare anche la fuga di capitali verso il mercato finanziario americano, già in atto in diversi paesi emergenti attirati da maggiori rendimenti, oltre a frenare l’apprezzamento del dollaro rispetto all’euro, ma dubbi ...

valigiablu : La controffensiva ucraina potrebbe essere un punto di svolta nella guerra | @El_Pinta - chiaragribaudo : Nella Finlandia di @MarinSanna congedo di 160 gg per entrambi i genitori. Mi chiedo se i media dedicheranno a quest… - Schmit_Henri : RT @CCKKI: #Kharkiv segnerà la svolta nella guerra ????????? 'La controffensiva di Kharkiv non può esser replicata, spiega il gen.#Bertolini… - PPANthebrief : Il @GruppoCDP ha accettato l’offerta dell’imprenditore tedesco #FrankGotthardt, per l’ex Ospedale al Mare al Lido d… - GPTurchi : RT @CCKKI: #Kharkiv segnerà la svolta nella guerra ????????? 'La controffensiva di Kharkiv non può esser replicata, spiega il gen.#Bertolini… -

Castelluccio, svolta nella ricostruzione Spoleto Online Gdf di Bolzano scopre frode da 12 milioni nell'edilizia I militari della Guardia di Finanza del gruppo di Bolzano, al termine di una complessa attività d'indagine svolta nei confronti di 16 società edili, hanno denunciato undici persone, ipotizzando un'eva ... Ci ricorderemo a lungo di questo weekend di serie A Tra vittorie all'ultimo minuto e polemiche per la Var, il fine settimana appena trascorso potrebbe risultare decisivo per il campionato. Ma attenzione a dare la Juventus per morta ... I militari della Guardia di Finanza del gruppo di Bolzano, al termine di una complessa attività d'indagine svolta nei confronti di 16 società edili, hanno denunciato undici persone, ipotizzando un'eva ...Tra vittorie all'ultimo minuto e polemiche per la Var, il fine settimana appena trascorso potrebbe risultare decisivo per il campionato. Ma attenzione a dare la Juventus per morta ...