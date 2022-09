La Svezia vira a destra: i Democratici di Åkesson pronti alla sfida del governo (Di martedì 13 settembre 2022) Li avevano dati per spacciati troppo presto, invece i sovranisti sono ancora lì, vivi e vegeti come dimostra il successo dei Democratici svedesi (20,3 per cento, seconda forza politica dopo i SocialDemocratici saliti al 30,7). Era bastata la sconfitta di Donald Trump a dar fiato alle trombe e a convincere qualcuno che fosse giunta l’ora della campana a martello per le destre europee. Previsione sbagliata: la Svezia dice che lì la destra andrà al governo. Non era affatto scontato, dal momento che intorno a Sverigedemokraterna (questo il nome del movimento sovranista) il sistema dei partiti aveva eretto un vero e proprio muro. Ma il loro leader, il 43enne Jimmie Åkesson (nella foto) ha tenuto duro, ha cancellato ogni suggestione passatista e ha condotto una lunga battaglia contro le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Li avevano dati per spacciati troppo presto, invece i sovranisti sono ancora lì, vivi e vegeti come dimostra il successo deisvedesi (20,3 per cento, seconda forza politica dopo i Socialsaliti al 30,7). Era bastata la sconfitta di Donald Trump a dar fiato alle trombe e a convincere qualcuno che fosse giunta l’ora della campana a martello per le destre europee. Previsione sbagliata: ladice che lì laandrà al. Non era affatto scontato, dal momento che intorno a Sverigedemokraterna (questo il nome del movimento sovranista) il sistema dei partiti aveva eretto un vero e proprio muro. Ma il loro leader, il 43enne Jimmie(nella foto) ha tenuto duro, ha cancellato ogni suggestione passatista e ha condotto una lunga battaglia contro le ...

