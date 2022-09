La stretta sugli elettrodomestici nella bozza del piano Ue per il razionamento dell’energia (Di martedì 13 settembre 2022) Oggi la Commissione Europea a Strasburgo comincia a discutere il piano europeo per la riduzione dei consumi di energia elettrica e gas. E con l’ok, previsto per mercoledì 14, per i cittadini europei usare due elettrodomestici in contemporanea in alcune ore della giornata potrebbe diventare di fatto impossibile. L’Unione segnalerà una cifra mensile di riduzione del consumo che dovrebbe aggirarsi intorno al 10%. Ogni paese dovrà rispettarla. Ma spetterà ai governi scegliere il modo per attuarla. Tra le ipotesi circolate nei giorni scorsi c’è quella della riduzione della potenza dell’elettricità nelle case private. Che però secondo il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani sarebbe difficile da attuare. Visto che non tutti i cittadini europei hanno i contatori di nuova generazione in casa. Il taglio dei consumi ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Oggi la Commissione Europea a Strasburgo comincia a discutere ileuropeo per la riduzione dei consumi di energia elettrica e gas. E con l’ok, previsto per mercoledì 14, per i cittadini europei usare duein contemporanea in alcune ore della giornata potrebbe diventare di fatto impossibile. L’Unione segnalerà una cifra mensile di riduzione del consumo che dovrebbe aggirarsi intorno al 10%. Ogni paese dovrà rispettarla. Ma spetterà ai governi scegliere il modo per attuarla. Tra le ipotesi circolate nei giorni scorsi c’è quella della riduzione della potenza dell’elettricità nelle case private. Che però secondo il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani sarebbe difficile da attuare. Visto che non tutti i cittadini europei hanno i contatori di nuova generazione in casa. Il taglio dei consumi ...

infoitinterno : La stretta sugli elettrodomestici nella bozza del piano Ue per il razionamento dell’energia - LboNick8 : @Bresingar_ In poche parole che il var non ha aspettato la ripresa larga solitamente usata sugli angoli ma ha usato… - tax_tweet : Stretta sugli extra profitti di rinnovabili e nucleare, via libera degli Stati Ue - Ulissesempre1 : RT @romatoday: Stretta sugli extra profitti di rinnovabili e nucleare, via libera degli Stati Ue - romatoday : Stretta sugli extra profitti di rinnovabili e nucleare, via libera degli Stati Ue -