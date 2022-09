La Sirenetta, Halle Bailey: "Spero di rendere felice la bambina dentro di me" (Di martedì 13 settembre 2022) L'attrice Halle Bailey ha parlato di come si è avvicinata al compito di interpretare il ruolo della principessa Ariel nel film La Sirenetta. Halle Bailey ha parlato del suo approccio all'interpretazione di Ariel nella nuova versione del film La Sirenetta. Il primo trailer, che ha continuato ad alimentare alcuni commenti negativi, ha permesso di vedere la giovane attrice nel ruolo. In una nuova intervista, Halle Bailey ha dichiarato parlando del film La Sirenetta: "Questo film significa così tanto per me, fin da quando ero una ragazzina. Penso che, avvicinandomi al ruolo, mi sono detta 'Posso solo provare a dare il meglio e rendermi orgogliosa. Se renderò felice la bambina dentro di me, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) L'attriceha parlato di come si è avvicinata al compito di interpretare il ruolo della principessa Ariel nel film Laha parlato del suo approccio all'interpretazione di Ariel nella nuova versione del film La. Il primo trailer, che ha continuato ad alimentare alcuni commenti negativi, ha permesso di vedere la giovane attrice nel ruolo. In una nuova intervista,ha dichiarato parlando del film La: "Questo film significa così tanto per me, fin da quando ero una ragazzina. Penso che, avvicinandomi al ruolo, mi sono detta 'Posso solo provare a dare il meglio e rendermi orgogliosa. Se renderòladi me, ...

