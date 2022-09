La settimana corta contro il caro bollette? Un preside: “Se si deve fare si farà” (Di martedì 13 settembre 2022) La settimana corta a scuola per risparmiare sul caro bollette sarebbe "un problema per il liceo tradizionale ma se si deve fare si farà". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Laa scuola per risparmiare sulsarebbe "un problema per il liceo tradizionale ma se sisi". L'articolo .

Agenzia_Ansa : 'La settimana corta nelle scuole. Si può fare come piano didattico, nell'ambito della loro autonomia, non come misu… - EnricoMADE2017 : RT @LUIGIVACCARO5: Scuola: Bianchi, settimana corta? Non per risparmio energetico - Politica - ANSA CON TUTTI I SOLDI DELLE NOSTRE TASSE C… - TelemiaLaTv : Caro bollette, Occhiuto: “No alla settimana corta, la scuola non si tocca” - CigniDei : Qualunque cosa accada,la scuola in presenza,DEVE essere garantita per tutti.Da un governo di cdx,questo mi aspetto.… - italiaserait : Scuola ed energia, settimana corta, Bianchi: “Se c’è un’emergenza non deve essere la prima a pagare” -