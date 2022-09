La Serie A vuole aprire una sede ad Abu Dhabi (costo 1 milione di euro), ma ci sono dubbi tra i club (Di martedì 13 settembre 2022) La Serie A pensa all’apertura di una sede negli Emirati Arabi Uniti, scrive Milano Finanza, ma tra i club ci sono dei dubbi: alcuni presidenti preferirebbero una struttura più agile ed economica. “La Serie A guarda al Medioriente. Dopo quello di New York, secondo quanto risulta a Milano Finanza, la Lega si appresta ad aprire un nuovo ufficio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, con l’obiettivo di presidiare un mercato strategico. Ad Abu Dhabi, infatti, ha sede l’emittente che si è aggiudicata i diritti televisivi del massimo campionato italiano per i prossimi tre anni nell’area Mena. La capitale emiratina sarebbe inoltre il centro ideale per sviluppare i rapporti commerciali e di investimento con le altre monarchie del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) LaA pensa all’apertura di unanegli Emirati Arabi Uniti, scrive Milano Finanza, ma tra i club cidei: alcuni presidenti preferirebbero una struttura più agile ed economica. “LaA guarda al Medioriente. Dopo quello di New York, secondo quanto risulta a Milano Finanza, la Lega si appresta adun nuovo ufficio ad Abu, negli Emirati Arabi, con l’obiettivo di presidiare un mercato strategico. Ad Abu, infatti, hal’emittente che si è aggiudicata i diritti televisivi del massimo campionato italiano per i prossimi tre anni nell’area Mena. La capitale emiratina sarebbe inoltre il centro ideale per sviluppare i rapporti commerciali e di investimento con le altre monarchie del ...

