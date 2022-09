“La scuola non è solo un seggio elettorale!”, e le famiglie sono stremate (Di martedì 13 settembre 2022) La scuola è ricominciata e dopo la pausa estiva sono tanti gli interrogativi e le problematiche che le famiglie italiane si trovano ad affrontare. Dopo tre mesi di assenza dai banchi, in cui ci si è dovuti barcamenare tra centri estivi, ferie, aiuto da parte dei nonni, i genitori sono arrivati a questo settembre 2022 stremati, sia economicamente che psicologicamente, e i bambini rientrano a scuola con una grossa perdita di competenze. Se poi si pensa che il 25 aprile gli istituti saranno sedi delle imminenti elezioni, si iniziano già a sommare i giorni di chiusura, che gravano sulle famiglie e sull’istruzione dei ragazzi. Proprio per questo motivo l’organizzazione WeWorld e il blog Mammadimerda hanno lanciato la campagna social: La scuola non è solo un ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 13 settembre 2022) Laè ricominciata e dopo la pausa estivatanti gli interrogativi e le problematiche che leitaliane si trovano ad affrontare. Dopo tre mesi di assenza dai banchi, in cui ci si è dovuti barcamenare tra centri estivi, ferie, aiuto da parte dei nonni, i genitoriarrivati a questo settembre 2022 stremati, sia economicamente che psicologicamente, e i bambini rientrano acon una grossa perdita di competenze. Se poi si pensa che il 25 aprile gli istituti saranno sedi delle imminenti elezioni, si iniziano già a sommare i giorni di chiusura, che gravano sullee sull’istruzione dei ragazzi. Proprio per questo motivo l’organizzazione WeWorld e il blog Mammadimerda hanno lanciato la campagna social: Lanon èun ...

Agenzia_Ansa : 'La settimana corta nelle scuole. Si può fare come piano didattico, nell'ambito della loro autonomia, non come misu… - AnnaAscani : Non esiste una proposta della destra su lavoro, sanità, scuola, bollette. Fin qui abbiamo sentito Flat Tax, Preside… - mannocchia : Settembre, mese di rientro a scuola mentre 250 milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all'istruzione ne sc… - fiuliagranchi : RT @enmorlicchio: I giovanissimi vivono con naturalezza la fluidità di genere, le famiglie con due mamme, due padri, la cittadinanza dei co… - mantegazziani : @ventitrer @marcofurfaro @EnricoLetta Magari vengo a scuola da te, idiota. Usare la Franzoni a sostegno della tua t… -