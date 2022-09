La scienza italiana scrive alla politica: "Serve un piano per la ricerca pubblica" (Di martedì 13 settembre 2022) AGi - "Siamo un gruppo di scienziate, scienziati e manager della scienza che ritiene che il futuro del nostro Paese dipenda in modo rilevante dalla qualità, dalla quantità e dalla capacità di programmare la ricerca scientifica": così si apre una lettera inviata a tutti i leader politici in vista delle prossime elezioni, da alcune delle maggiori menti scientifiche del Paese per presentare e sostenere un piano quinquennale per la ricerca pubblica, liberamente consultabile sul sito dell'Accademia dei Lincei. I firmatari Tra i firmatari, insieme al Premio Nobel, Giorgio Parisi (Vicepresidente dell'Accademia dei Lincei) compaiono Ugo Amaldi, fisico, Presidente Emerito della Fondazione TERA; Angela Bracco, fisica, Università di Milano, Presidente della ... Leggi su agi (Di martedì 13 settembre 2022) AGi - "Siamo un gruppo di scienziate, scienziati e manager dellache ritiene che il futuro del nostro Paese dipenda in modo rilevante dqualità, dquantità e dcapacità di programmare lascientifica": così si apre una lettera inviata a tutti i leader politici in vista delle prossime elezioni, da alcune delle maggiori menti scientifiche del Paese per presentare e sostenere unquinquennale per la, liberamente consultabile sul sito dell'Accademia dei Lincei. I firmatari Tra i firmatari, insieme al Premio Nobel, Giorgio Parisi (Vicepresidente dell'Accademia dei Lincei) compaiono Ugo Amaldi, fisico, Presidente Emerito della Fondazione TERA; Angela Bracco, fisica, Università di Milano, Presidente della ...

