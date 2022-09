La risposta della mamma che allatta ancora la figlia a 5 anni a chi la chiama ‘pazza malata’ (Di martedì 13 settembre 2022) Fino a che età è giusto allattare i propri figli? Spesso a questa domanda risponde la società: un anno? due anni? E se una donna decide di andare oltre, e magari continuare a offrire il seno ai suoi bambini anche quando questi hanno già 5 anni, va incontro a critiche, giudizi e offese. È quello che è successo a Lauren McLeod, una mamma australiana di 29 anni, che su Instagram ha spiegato perché ha scelto di continuare ad allattare sua figlia, anche se ha 5 anni, e quindi ben oltre quello che secondo lei la società considera il lasso di tempo “normale”. Gli utenti che hanno commentato i suoi post social l’hanno fortemente criticata, definendola perfino “malata” e “abusatrice”, tutte accuse che, secondo McLeod, nascono dalla disinformazione e da idee ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 13 settembre 2022) Fino a che età è giustore i propri figli? Spesso a questa domanda risponde la società: un anno? due? E se una donna decide di andare oltre, e magari continuare a offrire il seno ai suoi bambini anche quando questi hanno già 5, va incontro a critiche, giudizi e offese. È quello che è successo a Lauren McLeod, unaaustraliana di 29, che su Instagram ha spiegato perché ha scelto di continuare adre sua, anche se ha 5, e quindi ben oltre quello che secondo lei la società considera il lasso di tempo “normale”. Gli utenti che hanno commentato i suoi post social l’hanno fortemente criticata, definendola perfino “malata” e “abusatrice”, tutte accuse che, secondo McLeod, nascono dalla disinformazione e da idee ...

