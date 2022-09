La Regina consorte Camilla parla in italiano e saluta la folla (Di martedì 13 settembre 2022) Il gesto della Regina consorte Camilla Dopo la morte della Regina Elisabetta come sappiamo Carlo è stato eletto Re, mentre sua moglie Camilla è stata nominata Regina consorte per volere di Sua Maestà in persona. Proprio qualche mese fa infatti, durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, The Queen durante un discorso aveva chiesto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 settembre 2022) Il gesto dellaDopo la morte dellaElisabetta come sappiamo Carlo è stato eletto Re, mentre sua moglieè stata nominataper volere di Sua Maestà in persona. Proprio qualche mese fa infatti, durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, The Queen durante un discorso aveva chiesto L'articolo proviene da Novella 2000.

rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - La7tv : ??Messaggio della Royal Family “La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Co… - rtl1025 : ?? L'account Twitter del principe #William e della moglie #Kate si riferisce ora alla coppia come al duca e alla duc… - stringimimalik : RT @_portamivia_: Il saluto della Regina Consorte Camilla tutto per noi italiani ?? - Dimsuonosoft : Re #CarloIII è atteso per oggi nell'Irlanda del Nord con la Regina Consorte Camilla: parteciperà assieme al premier… -