La morte della regina Elisabetta spinge i Paesi del Commonwealth verso la Repubblica: dalla Giamaica all'Australia, i piani per il futuro (Di martedì 13 settembre 2022) La morte della regina Elisabetta II potrebbe avere conseguenze impreviste sul futuro del Regno Unito dato che Londra condivide il proprio Capo di Stato con altre 15 nazioni del mondo. Si tratta dei Commonwealth Realms, una serie di Paesi tra i quali ci sono anche Australia, Canada e Nuova Zelanda che in passato erano colonie del Regno e che dopo la proclamazione dell'indipendenza hanno deciso di mantenere dei legami con Londra. Alcune di queste nazioni potrebbero abolire la monarchia, vista come un anacronismo di stampo coloniale, e proclamare la Repubblica approfittando della morte di una sovrana popolare e della successione di Carlo III, la cui figura non gode dello stesso prestigio e stima di quella ...

