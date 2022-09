La morte della Regina Elisabetta, il significato speciale della spilla indossata da Camilla a Edimburgo (Di martedì 13 settembre 2022) La sovrana consorte ha appuntato al soprabito un gioiello raffigurante due cardi. Il gioiello di diamanti era uno dei pezzi della collezione della Regina Madre ma simboleggia anche il fiore simbolo del paese che compone il Regno Unito. Un modo per rendere omaggio alla suocera e alla Scozia in un colpo solo Leggi su vanityfair (Di martedì 13 settembre 2022) La sovrana consorte ha appuntato al soprabito un gioiello raffigurante due cardi. Il gioiello di diamanti era uno dei pezzicollezioneMadre ma simboleggia anche il fiore simbolo del paese che compone il Regno Unito. Un modo per rendere omaggio alla suocera e alla Scozia in un colpo solo

