La morte della regina Elisabetta e quella della bimba migrante: due esempi di cattivo giornalismo (Di martedì 13 settembre 2022) Guzzanti ha idee lontanissime dalle mie. Però, quando lo leggo - sarà per l'agilità e la grazia della sua scrittura, sarà per la semplicità del ragionamento, sarà per la ricchezza degli argomenti - finisce sempre, almeno un po', per convincermi . Salvo ... Leggi su ilriformista (Di martedì 13 settembre 2022) Guzzanti ha idee lontanissime dalle mie. Però, quando lo leggo - sarà per l'agilità e la graziasua scrittura, sarà per la semplicità del ragionamento, sarà per la ricchezza degli argomenti - finisce sempre, almeno un po', per convincermi . Salvo ...

_Nico_Piro_ : Da nemico della guerra mi fa orrore che si gioisca per la morte di soldati (qualsiasi bandiera abbiano sul braccio)… - repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - Zot_64 : Questo è un malato mentale, che gioisce della morte di ragazzi di ambo le parti in una Guerra. Non è un videogioco,… - tottastort : RT @cadodallenuvole: ho vissuto una pandemia e la morte della regina elisabetta prima di una relazione seria -