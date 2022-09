(Di martedì 13 settembre 2022) Per molti giovani questa settimana di settembre coincide con il, dopo mesi di estate e relax in cui il tempo si è dilatato e tutto è diventato in un certo senso più “lento”. Per questo anche ladeve adattarsi al momento e diventareed efficiente. Come fare allora per non rinunciare alle cure cosmetiche del mattino e ottimizzare il momentoa favore deltra i banchi? La mattina è un momento particolare della giornata, c’è chi riesce ad essere operativo fin dai primi momenti e chi invece fa fatica a svegliarsi. Non a caso un vecchio detto divide le persone in due categorie: gufi e allodole. I primi danno il meglio di sé la sera, le seconde sono le persone più mattiniere che riescono invece a vivere a pieno le giornate ...

infoitinterno : La morning beauty routine veloce per il ritorno a scuola - CiruzzoMerluzzo : Ho bisogno del vostro aiuto: devo postare su ig le foto di Edimburgo, quale didascalia mi consigliate: 1 Think I'll… -

DireDonna

... tanto che ancora oggi si parla dellaroutine che avrebbe aiutato Marilyn a mantenere quell'... Nellaroutine di Marilyn non mancavano nemmeno contorno occhi e crema idratante . Si ...... ha fatto prima una capatina al 79mo Festival del Cinema di Venezia e ha scelto un look... È stato creato con All about shadow QuadJava , High Impact Easy Liquid Liner Black , Mascara ... La morning beauty routine veloce per il ritorno a scuola A PERMANENT make-up expert has warned of the dangers of trying TikTok beauty trends without research or caution. From dyed armpit hair and applying your own semi-permanent lip liner ...